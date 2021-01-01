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Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6) против Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)

57 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
VS
52 из 100
Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6) и Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (57 и 53 Вт*ч)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 13 7306 (2-in-1)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (630 и 698 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
vs
Inspiron 13 7306 (2-in-1)

Корпус

Вес 1.35 кг 1.27 кг
Ширина 313 мм 305.19 мм
Высота 223 мм 206.4 мм
Толщина 14.9 мм 15.9-16.7 мм
Площадь 698 см2 630 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.4% ~77.4%
Боковые рамки 5.8 мм 5.4 мм
Цвета Серий Черный, Серебристый
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 36.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 166 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 800:1
Цветовой охват sRGB 96.6% 100%
Охват Adobe RGB 72.1% -
Охват DCI-P3 69.7% -
Время отклика 36 мс 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 15.2 В
Время полной зарядки 1:55 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 321 грамм -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 640 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkPad X1 Yoga (Gen 6)
1.41 терафлопс
Inspiron 13 7306 (2-in-1)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3254
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 81.6 дБ -
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.0 x 4.3 см 10.5 x 6.0 см
Поверхность - Стекло
Windows Precision Да Да

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