Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 против HP ENVY 13
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (57 и 51 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Сенсорный экран
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать HP ENVY 13
- Видеокарта показывает в среднем на 55-75% больше FPS в играх
- Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (596 и 702 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.38 кг
|1.31 кг
|Размеры
|315.6 x 222.5 x 14.95 мм
|306.5 x 194.5 x 17 мм
|Площадь
|702 см2
|596 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.9%
|~81.8%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|6.1 мм
|Цвета
|Серий
|Серебристый, Золотистый
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|-
|43.4 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|-
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|-
|1839:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|97.5%
|Охват Adobe RGB
|-
|67.5%
|Охват DCI-P3
|-
|66.4%
|Время отклика
|-
|47 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Справа
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|284 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.6 ГГц
|0.9-2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|10
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|12 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1252
Geekbench 5 (многоядерный)
4124
Cinebench R23 (одноядерный)
1292
Cinebench R23 (многоядерный)
4830
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|12 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|-
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|896
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|56
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|-
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|-
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|4.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|-
|80.7 дБ
|Микрофонов
|4
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1