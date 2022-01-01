Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2880 x 1800 3840 x 2400 3120 x 2080 Процессор - Intel Core i5 1245U Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1265U Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1195G7 Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 7) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2022 Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх

Имеет на 63% более четкий дисплей – 264 против 162 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.38 кг 1.38 кг Размеры 315.6 x 222.5 x 14.95 мм 310 x 221 x 15.5 мм Площадь 702 см2 685 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~87.7% Боковые рамки 7.1 мм 4.9 мм Цвета Серий Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 38.7 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 2880 x 1800 3840 x 2400 3120 x 2080 Диагональ 14 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD LTPS LCD Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 264 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 3:2 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3120 x 2080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) - Тесты экрана Контрастность 1767:1 - Цветовой охват sRGB 99.7% 100% Охват Adobe RGB 71.3% - Охват DCI-P3 69.3% - Время отклика 32 мс - Максимальная яркость ThinkPad X1 Yoga (Gen 7) 500 нит MateBook X Pro 2022 500 нит

Батарея Ёмкость 57 Вт*ч 60 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 295 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 1.41 терафлопс 1.69 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 768 Блоки текстурирования (TMUs) 40 48 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 24 Производительность GPU ThinkPad X1 Yoga (Gen 7) 1.41 терафлопс MateBook X Pro 2022 +20% 1.69 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 4.2 Мощность динамиков 2x2W, 2x0.8W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 84.7 дБ - Микрофонов 4 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.