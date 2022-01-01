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Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 7) против Huawei MateBook X Pro 2022

55 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 7)
VS
68 из 100
Huawei MateBook X Pro 2022
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 7)
Huawei MateBook X Pro 2022
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 3120 x 2080
Процессор Intel Core i7 1195G7
Память (ОЗУ) 16GB
Накопитель 1024GB

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 7) и Huawei MateBook X Pro 2022 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 7)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2022
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 11-15% больше FPS в играх
  • Имеет на 63% более четкий дисплей – 264 против 162 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Yoga (Gen 7)
vs
MateBook X Pro 2022

Корпус

Вес 1.38 кг 1.38 кг
Размеры 315.6 x 222.5 x 14.95 мм 310 x 221 x 15.5 мм
Площадь 702 см2 685 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~87.7%
Боковые рамки 7.1 мм 4.9 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 38.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD LTPS LCD
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 264 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 3:2
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3120 x 2080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) -
Тесты экрана
Контрастность 1767:1 -
Цветовой охват sRGB 99.7% 100%
Охват Adobe RGB 71.3% -
Охват DCI-P3 69.3% -
Время отклика 32 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 295 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.6 ГГц 1.3-2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 5 ГГц
Ядер 10 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 1.41 терафлопс 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 768
Блоки текстурирования (TMUs) 40 48
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 24
Производительность GPU
ThinkPad X1 Yoga (Gen 7)
1.41 терафлопс
MateBook X Pro 2022 +20%
1.69 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 4.2
Мощность динамиков 2x2W, 2x0.8W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 84.7 дБ -
Микрофонов 4 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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