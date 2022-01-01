Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 7) против Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 7)
- Существенно легче – весит на 1120 граммов меньше (1.38 и 2.5 кг)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 26% меньшую площадь корпуса (702 и 944 см2)
Причины выбрать Lenovo Legion 7i Gen 7 (2022, Intel)
- Видеокарта показывает в среднем на 631-861% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 165 против 60 Гц
- Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
- Комплектуется на 42.9 Вт*ч большей батареей (99.9 и 57 Вт*ч)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.38 кг
|2.5 кг
|Размеры
|315.6 x 222.5 x 14.95 мм
|358.1 x 263.5 x 19.4 мм
|Площадь
|702 см2
|944 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~80.9%
|~78.7%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|6.8 мм
|Цвета
|Серий
|Серий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|38.7 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|16 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|165 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|189 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|2560 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|1767:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.7%
|-
|Охват Adobe RGB
|71.3%
|100%
|Охват DCI-P3
|69.3%
|100%
|Время отклика
|32 мс
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:20 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|65 Вт
|300 Вт
|Вес зарядного устройства
|295 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.6 ГГц
|2.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.8 ГГц
|Ядер
|10
|16
|Потоков
|12
|24
|L3-кэш
|12 МБ
|25 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1861
Geekbench 5 (многоядерный)
14226
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|125 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|MUX
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|-
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|17.6 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|256 бит
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|~14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|5632
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|176
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|80
Производительность GPU
1.41 терафлопс
17.6 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|-
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W, 2x0.8W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|84.7 дБ
|-
|Микрофонов
|4
|-
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|-
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|4x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.5 мм
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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