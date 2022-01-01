Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad X1 Yoga Gen 7 или ThinkBook 14s Yoga – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 против ThinkBook 14s Yoga

58 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7
VS
47 из 100
Lenovo ThinkBook 14s Yoga
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7
Lenovo ThinkBook 14s Yoga
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 и ThinkBook 14s Yoga от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.38 и 1.5 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 14s Yoga
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 24 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Yoga Gen 7
vs
ThinkBook 14s Yoga

Корпус

Вес 1.38 кг 1.5 кг
Размеры 315.6 x 222.5 x 14.95 мм 320 x 216 x 16.9 мм
Площадь 702 см2 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~78.1%
Боковые рамки 7.1 мм 5.1 мм
Цвета Серий Серебристый, Синий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 29.8 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность - 3040:1
Цветовой охват sRGB - 89%
Охват Adobe RGB - 56%
Охват DCI-P3 - 59.3%
Время отклика - 42 мс
Максимальная яркость
ThinkPad X1 Yoga Gen 7 +67%
500 нит
ThinkBook 14s Yoga
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 348 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.6 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 10 2
Потоков 12 4
L3-кэш 12 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 384
Блоки текстурирования (TMUs) 40 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 12
Производительность GPU
ThinkPad X1 Yoga Gen 7 +68%
1.41 терафлопс
ThinkBook 14s Yoga
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 24 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость - 73.1 дБ
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 7.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) и Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7
2. Lenovo Yoga 9i (14") и ThinkPad X1 Yoga Gen 7
3. Apple MacBook Pro 14 (2021) и Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7
4. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) и Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7
5. Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) и X1 Yoga Gen 7
6. Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (Intel) и 14s Yoga
7. Lenovo Yoga Slim 7i Carbon (13") и ThinkBook 14s Yoga
8. Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (AMD) и 14s Yoga

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo ThinkBook 14s Yoga и ThinkPad X1 Yoga Gen 7 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры