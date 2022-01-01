Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad X1 Yoga Gen 7 или ThinkPad X1 Carbon Gen 10 – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 против X1 Carbon Gen 10

58 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7
VS
58 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 и X1 Carbon Gen 10 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
  • Легче – весит на 260 граммов меньше (1.12 и 1.38 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Yoga Gen 7
vs
ThinkPad X1 Carbon Gen 10

Корпус

Вес 1.38 кг 1.12 кг
Размеры 315.6 x 222.5 x 14.95 мм 315.6 x 222.5 x 15.36 мм
Площадь 702 см2 702 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~80.9%
Боковые рамки 7.1 мм 7.1 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 100%
Охват DCI-P3 - 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.6 ГГц 1.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 10 10
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
ThinkPad X1 Yoga Gen 7
1.41 терафлопс
ThinkPad X1 Carbon Gen 10
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 4.0 4.0
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 4 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020) или Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7
2. Lenovo Yoga 9i (14") или Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7
3. Apple MacBook Pro 14 (2021) или Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7
4. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 6) или Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7
5. HP Elite Dragonfly G2 или Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7
6. Apple Macbook Air (M1, 2020) или Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
7. Dell XPS 15 9510 (2021) или Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
8. Apple MacBook Pro 14 (2021) или Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
9. Lenovo ThinkPad X1 Nano или Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10
10. Microsoft Surface Laptop 3 15 или Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 и X1 Yoga Gen 7 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры