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Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 против X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)

58 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7
VS
63 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7 и X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 7
  • Существенно легче – весит на 430 граммов меньше (1.38 и 1.81 кг)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (702 и 912 см2)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
  • Видеокарта показывает в среднем на 152-207% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (90 и 57 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
  • Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Yoga Gen 7
vs
ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)

Корпус

Вес 1.38 кг 1.81 кг
Размеры 315.6 x 222.5 x 14.95 мм 359.5 x 253.8 x 17.7 мм
Площадь 702 см2 912 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~81.4%
Боковые рамки 7.1 мм 7.4 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 52.4 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1200:1
Цветовой охват sRGB - 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 135 / 170 / 230 Вт
Вес зарядного устройства - 534 / 882 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.6 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 10 8
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 35 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 735 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1035 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 5.3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 40 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 48
Производительность GPU
ThinkPad X1 Yoga Gen 7
1.41 терафлопс
ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) +276%
5.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 4.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 76.3 дБ
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 6.5 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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