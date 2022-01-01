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Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 7) против X1 Nano Gen 2

55 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 7)
VS
55 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2
Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 7)
Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 7) и X1 Nano Gen 2 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 7)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 7.4 Вт*ч большей батареей (57 и 49.6 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2
  • Существенно легче – весит на 410 граммов меньше (0.97 и 1.38 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (610 и 702 см2)
  • Имеет на 21% более четкий дисплей – 196 против 162 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Yoga (Gen 7)
vs
ThinkPad X1 Nano Gen 2

Корпус

Вес 1.38 кг 0.97 кг
Размеры 315.6 x 222.5 x 14.95 мм 293.2 x 208.1 x 14.77 мм
Площадь 702 см2 610 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~80.3%
Боковые рамки 7.1 мм 6.6 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 38.7 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 13 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 196 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2160 x 1350 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) -
Тесты экрана
Контрастность 1767:1 -
Цветовой охват sRGB 99.7% 100%
Охват Adobe RGB 71.3% -
Охват DCI-P3 69.3% -
Время отклика 32 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 295 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.6 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 10 12
Потоков 12 16
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
ThinkPad X1 Yoga (Gen 7)
1.41 терафлопс
ThinkPad X1 Nano Gen 2
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 -
Мощность динамиков 2x2W, 2x0.8W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 84.7 дБ -
Микрофонов 4 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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