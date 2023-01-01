Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad X1 Yoga Gen 8 или Elite x360 1040 G10 – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 против HP Elite x360 1040 G10

56 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8
VS
55 из 100
HP Elite x360 1040 G10
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8
HP Elite x360 1040 G10
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 и HP Elite x360 1040 G10 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (57 и 51 Вт*ч)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит
Причины выбрать HP Elite x360 1040 G10
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X1 Yoga Gen 8
vs
Elite x360 1040 G10

Корпус

Вес 1.38 кг 1.34 кг
Размеры 314.4 x 222.3 x 15.53 мм 315.6 x 225.8 x 19.2 мм
Площадь 699 см2 713 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.3% ~79.8%
Боковые рамки 6.4 мм 7.1 мм
Цвета Серый Серебристый
Материал Алюминий -
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 -
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость
ThinkPad X1 Yoga Gen 8 +100%
500 нит
Elite x360 1040 G10
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр
Вес зарядного устройства 295 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
ThinkPad X1 Yoga Gen 8
1.41 терафлопс
Elite x360 1040 G10
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.2 4.0
Мощность динамиков 2x2W, 2x0.8W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 4 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Инфракрасный датчик Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 2560 x 1440
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.0 x 5.6 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP EliteBook 640 G10 против HP Elite x360 1040 G10
2. HP EliteBook 1040 G9 против HP Elite x360 1040 G10
3. HP Elite x360 830 G10 против HP Elite x360 1040 G10
4. Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) против HP Elite x360 1040 G10
5. Samsung Galaxy Book 3 360 (13.3") против HP Elite x360 1040 G10
6. Lenovo Yoga 9i 14" (Gen 8) против Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8
7. Lenovo ThinkPad X1 Yoga (Gen 7) против Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8
8. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 11 против Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8
9. Apple MacBook Air (M2, 2022) против Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8
10. Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 3 против Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8
Сравнить другие ноутбуки (620+)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP Elite x360 1040 G10 и Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 8 – истина рождается в обсуждении!
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры