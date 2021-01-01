Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad X12 или ZenBook 14 UM425 – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad X12 против ASUS ZenBook 14 UM425

50 из 100
Lenovo ThinkPad X12
VS
60 из 100
ASUS ZenBook 14 UM425
Lenovo ThinkPad X12
ASUS ZenBook 14 UM425
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X12 и ASUS ZenBook 14 UM425 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X12
  • Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.1 и 1.22 кг)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (577 и 670 см2)
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 188 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать ASUS ZenBook 14 UM425
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 25 Вт*ч большей батареей (67 и 42 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X12
vs
ZenBook 14 UM425

Корпус

Вес 1.1 кг 1.22 кг
Ширина 283.3 мм 319 мм
Высота 203.5 мм 210 мм
Толщина 14.5 мм 15.8 мм
Площадь 577 см2 670 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.1% ~80.6%
Боковые рамки 11.7 мм 4.6 мм
Цвета Черный Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 37 дБ -

Дисплей

Диагональ 12.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 188 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 1920 x 1280 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1822:1 -
Цветовой охват sRGB 99.2% 100%
Охват Adobe RGB 68.8% -
Охват DCI-P3 67% -
Время отклика 50 мс -
Максимальная яркость
ThinkPad X12
400 нит
ZenBook 14 UM425
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 / 100 Вт
Вес зарядного устройства 322 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.5-2.5 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 3.9 ГГц 4 ГГц
Ядер 2 6
Потоков 4 12
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe Graphics G4 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
ThinkPad X12
1899
ZenBook 14 UM425 +178%
5272
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkPad X12
0.84 терафлопс
ZenBook 14 UM425 +236%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4267 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x3W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 75.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
USB-A Нет 1x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.35 мм 1.4 мм
Тачпад
Размер 10.0 x 5.5 см -
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Microsoft Surface Pro 7 против Lenovo ThinkPad X12
2. Dell XPS 13 9310 (2-in-1) против ASUS ZenBook 14 UM425
3. ASUS VivoBook 14 X413 (K413) против ZenBook 14 UM425
4. ASUS VivoBook S13 S333 против ZenBook 14 UM425
5. ASUS VivoBook S14 S433 против ZenBook 14 UM425
6. Asus VivoBook Flip 14 TP470 против ASUS ZenBook 14 UM425

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между ASUS ZenBook 14 UM425 и Lenovo ThinkPad X12 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях