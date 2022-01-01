Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad X12 или ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad X12 против T14s Gen 2 (Intel)

47 из 100
Lenovo ThinkPad X12
VS
49 из 100
Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel)
Lenovo ThinkPad X12
Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1280
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X12 и T14s Gen 2 (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X12
  • Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.1 и 1.28 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (577 и 738 см2)
  • Имеет на 20% более четкий дисплей – 188 против 157 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (57 и 42 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X12
vs
ThinkPad T14s Gen 2 (Intel)

Корпус

Вес 1.1 кг 1.28 кг
Размеры 283.3 x 203.5 x 14.5 мм 327.5 x 225.4 x 16.8 мм
Площадь 577 см2 738 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.1% ~73.2%
Боковые рамки 11.7 мм 8.8 мм
Цвета Черный Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 37 дБ -

Дисплей

Диагональ 12.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 188 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 1920 x 1280 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1822:1 800:1
Цветовой охват sRGB 99.2% 99%
Охват Adobe RGB 68.8% -
Охват DCI-P3 67% -
Время отклика 50 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч. 2:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 322 грамма -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.5-2.5 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 3.9 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe Graphics G4 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 640
Блоки текстурирования (TMUs) 24 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 20
Производительность GPU
ThinkPad X12
0.84 терафлопс
ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) +68%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4267 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x3W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 75.1 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.35 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 10.0 x 5.5 см 11.5 x 6.1 см
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. ThinkPad X12 vs MacBook Pro 14 (2021)
2. ThinkPad X12 vs Surface Pro 7
3. ThinkPad X12 vs ThinkPad X1 Nano
4. ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) vs Macbook Air (M1, 2020)
5. ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) vs MacBook Pro 14 (2021)
6. ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) vs ThinkPad E14 Gen 2 (Intel)
7. ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) vs ThinkPad T14 Gen 2 (Intel)
8. ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) vs ThinkPad P14s Gen 2 (Intel)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) и ThinkPad X12 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры