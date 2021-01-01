Lenovo ThinkPad X12 против X1 Nano
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
57
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
20
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
50
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
56
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
79
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
99
Оценка NanoReview
52
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X12
- Существенно легче – весит на 905900 граммов меньше (1.1 и 907 кг)
- Сенсорный экран
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Nano
- Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (48 и 42 Вт*ч)
- На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.1 кг
|907 кг
|Ширина
|283.3 мм
|292.8 мм
|Высота
|203.5 мм
|207.7 мм
|Толщина
|14.5 мм
|13.8-17.2 мм
|Площадь
|577 см2
|608 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.1%
|~80.6%
|Боковые рамки
|11.7 мм
|6.4 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|37 дБ
|37.5 дБ
Дисплей
|Диагональ
|12.3 дюймов
|13 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|188 точек на дюйм
|196 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1280 пикселей
|2160 x 1350 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1822:1
|1700:1
|Цветовой охват sRGB
|99.2%
|99.9%
|Охват Adobe RGB
|68.8%
|65.7%
|Охват DCI-P3
|67%
|70.4%
|Время отклика
|50 мс
|35 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|1:15 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|322 грамма
|323 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.5-2.5 ГГц
|0.8-1.8 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.9 ГГц
|4 ГГц
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe Graphics G4
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1174
ThinkPad X1 Nano +9%
1276
Geekbench 5 (многоядерный)
1899
ThinkPad X1 Nano +121%
4204
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|640
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|4267 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|Realtek ALC3306
|Формат звука
|2.0
|2.2
|Мощность динамиков
|2x3W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|75.1 дБ
|86.4 дБ
|Микрофонов
|2
|4
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|USB-A
|Нет
|Нет
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.35 мм
|1.5 мм
|Размер
|10.0 x 5.5 см
|10.0 x 5.6 см
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
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