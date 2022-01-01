Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Батарея - 41 Вт*ч 54.7 Вт*ч 51 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 PRO 5450U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 PRO 5650U AMD Ryzen 7 PRO 5850U - Intel Core i5 1230U Intel Core i7 1250U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Dell XPS 13 9315 Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.17 и 1.27 кг)

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (51 и 41 Вт*ч)

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (589 и 664 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.27 кг 1.17 кг Размеры 305.8 x 217 x 18.1 мм 295.4 x 199.4 x 13.99 мм Площадь 664 см2 589 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.3% ~88.4% Боковые рамки 9.7 мм 3.4 мм Цвета Черный, Серий Синий, Бордовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 - Уровень шума 31.5 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Диагональ 13.3 дюймов 13.4 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 169 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1188:1 - Цветовой охват sRGB 99.4% 100% Охват Adobe RGB 71.3% - Охват DCI-P3 70.1% - Время отклика 28 мс - Максимальная яркость ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) 500 нит XPS 13 9315 500 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54.7 Вт*ч 51 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 374 грамма -

Процессор Модель CPU AMD Ryzen 3 PRO 5450U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 PRO 5650U AMD Ryzen 7 PRO 5850U Intel Core i5 1230U Intel Core i7 1250U Базовая частота 2.6 ГГц 1.0 ГГц Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.4 ГГц Ядер 4 10 Потоков 8 12 L3-кэш 8 МБ 12 МБ Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Intel Iris Xe Graphics (80EU) Техпроцесс 7 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) 1293 XPS 13 9315 +4% 1343 Geekbench 5 (многоядерный) ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) 4631 XPS 13 9315 +19% 5524

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 0 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц FLOPS - 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 640 Блоки текстурирования (TMUs) 24 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 20 Производительность GPU ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) н/д XPS 13 9315 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 5200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC1319D Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 4x2W Dolby Atmos Да - Макс. громкость 77.4 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Нет Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм Тачпад Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.