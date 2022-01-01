Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 - 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 41 Вт*ч 54.7 Вт*ч 45 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 PRO 5450U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 PRO 5650U AMD Ryzen 7 PRO 5850U - Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) Существенно легче – весит на 470 граммов меньше (1.27 и 1.74 кг)

Более тонкие рамки – на 11% выше полезная площадь экрана

На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 52% более четкий дисплей – 170 против 112 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (664 и 778 см2) Причины выбрать Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel) Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (45 и 41 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.27 кг 1.74 кг Размеры 305.8 x 217 x 18.1 мм 331 x 235 x 19.1 мм Площадь 664 см2 778 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.3% ~69.4% Боковые рамки 9.7 мм 10.6 мм Цвета Черный, Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 31.5 дБ 41.1 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 1366 x 768 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1188:1 400:1 Цветовой охват sRGB 99.4% - Охват Adobe RGB 71.3% - Охват DCI-P3 70.1% - Время отклика 28 мс - Максимальная яркость ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) +127% 500 нит ThinkPad L14 Gen 2 (Intel) 220 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54.7 Вт*ч 45 Вт*ч Время полной зарядки - 1:50 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 374 грамма 374 грамма

Процессор Модель CPU AMD Ryzen 3 PRO 5450U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 PRO 5650U AMD Ryzen 7 PRO 5850U Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Базовая частота 2.6 ГГц 2.0 ГГц Частота в режиме Boost 4 ГГц 3.5 ГГц Ядер 4 2 Потоков 8 4 L3-кэш 8 МБ 4 МБ Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Техпроцесс 7 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) +22% 1293 ThinkPad L14 Gen 2 (Intel) 1058 Geekbench 5 (многоядерный) ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) +119% 4631 ThinkPad L14 Gen 2 (Intel) 2112

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) GeForce MX450 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 12 нм Частота GPU 0 МГц - Boost частота GPU 1500 МГц - FLOPS - 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 384 896 Блоки текстурирования (TMUs) 24 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 32 Производительность GPU ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) н/д ThinkPad L14 Gen 2 (Intel) 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 77.4 дБ 70.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Нет Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер - 10.0 x 7.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.