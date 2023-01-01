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Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) против T14 Gen 3 (AMD)

55 из 100
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (AMD)
VS
52 из 100
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (AMD)
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (AMD)
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) и T14 Gen 3 (AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (AMD)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (664 и 721 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (AMD)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X13 Gen 2 (AMD)
vs
ThinkPad T14 Gen 3 (AMD)

Корпус

Вес 1.27 кг 1.36 кг
Размеры 305.8 x 217 x 18.1 мм 317.7 x 226.9 x 17.9 мм
Площадь 664 см2 721 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.3% ~78.8%
Боковые рамки 9.7 мм 8.1 мм
Цвета Черный, Серий Черный, Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 31.5 дБ 38.8 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1188:1 2148:1
Цветовой охват sRGB 99.4% 97.4%
Охват Adobe RGB 71.3% 71.5%
Охват DCI-P3 70.1% 69.2%
Время отклика 28 мс 30 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт
Вес зарядного устройства 374 грамма 352 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 2.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 6
Потоков 8 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Radeon 660M
Техпроцесс 7 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 7 нм
Частота GPU 0 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1900 МГц
FLOPS - 1.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 384
Блоки текстурирования (TMUs) 24 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 16
Производительность GPU
ThinkPad X13 Gen 2 (AMD)
н/д
ThinkPad T14 Gen 3 (AMD)
1.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 77.4 дБ 77.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 6.1 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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