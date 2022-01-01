Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 41 Вт*ч 54.7 Вт*ч 57 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 PRO 5450U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 PRO 5650U AMD Ryzen 7 PRO 5850U - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (664 и 738 см2) Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (57 и 41 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.27 кг 1.28 кг Размеры 305.8 x 217 x 18.1 мм 327.5 x 225.4 x 16.8 мм Площадь 664 см2 738 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.3% ~73.2% Боковые рамки 9.7 мм 8.8 мм Цвета Черный, Серий Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 31.5 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1188:1 800:1 Цветовой охват sRGB 99.4% 99% Охват Adobe RGB 71.3% - Охват DCI-P3 70.1% - Время отклика 28 мс - Максимальная яркость ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) +25% 500 нит ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) 400 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54.7 Вт*ч 57 Вт*ч Время полной зарядки - 2:20 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 374 грамма -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 0 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц FLOPS - 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 384 640 Блоки текстурирования (TMUs) 24 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 20 Производительность GPU ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) н/д ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 77.4 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер - 11.5 x 6.1 см Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.