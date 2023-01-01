Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 2880 x 1800 Батарея - 41 Вт*ч 54.7 Вт*ч 57 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 PRO 5450U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 PRO 5650U AMD Ryzen 7 PRO 5850U - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (664 и 720 см2) Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 (Intel) Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (57 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (57 и 41 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.27 кг 1.22 кг Размеры 305.8 x 217 x 18.1 мм 317.5 x 226.9 x 16.6 мм Площадь 664 см2 720 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.3% ~78.9% Боковые рамки 9.7 мм 8 мм Цвета Черный, Серий Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 31.5 дБ 36.3 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 2880 x 1800 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1188:1 1950:1 Цветовой охват sRGB 99.4% 98.6% Охват Adobe RGB 71.3% 70.1% Охват DCI-P3 70.1% 67.8% Время отклика 28 мс 34 мс Максимальная яркость ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) +25% 500 нит ThinkPad T14s Gen 3 (Intel) 400 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54.7 Вт*ч 57 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства 374 грамма 355 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 0 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц FLOPS - 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 384 640 Блоки текстурирования (TMUs) 24 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 20 Производительность GPU ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) н/д ThinkPad T14s Gen 3 (Intel) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 6400 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 77.4 дБ 75.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер - 11.5 x 6.1 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.