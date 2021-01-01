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Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) против X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)

59 из 100
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (AMD)
VS
77 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (AMD)
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
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Экран
Батарея 90 Вт*ч
Процессор
Графика Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) и X1 Extreme Gen 4 16" (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (AMD)
  • Существенно легче – весит на 540 граммов меньше (1.27 и 1.81 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 27% меньшую площадь корпуса (664 и 912 см2)
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)
  • Комплектуется на 49 Вт*ч большей батареей (90 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X13 Gen 2 (AMD)
vs
ThinkPad X1 Extreme Gen 4 16" (Intel)

Корпус

Вес 1.27 кг 1.81 кг
Ширина 305.8 мм 359.5 мм
Высота 217 мм 253.8 мм
Толщина 18.1 мм 17.7 мм
Площадь 664 см2 912 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.3% ~81.4%
Боковые рамки 9.7 мм 7.4 мм
Цвета Черный, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 135 / 170 / 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.9-2.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Intel UHD Graphics 750
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 0 МГц 735-1463 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1035-1695 МГц
FLOPS - 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 2560
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да

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