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Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) против X1 Nano

59 из 100
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (AMD)
VS
60 из 100
Lenovo ThinkPad X1 Nano
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (AMD)
Lenovo ThinkPad X1 Nano
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея 48 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) и X1 Nano от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (AMD)
  • Существенно легче – весит на 905730 граммов меньше (1.27 и 907 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Nano
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (48 и 41 Вт*ч)
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 196 против 170 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (608 и 664 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X13 Gen 2 (AMD)
vs
ThinkPad X1 Nano

Корпус

Вес 1.27 кг 907 кг
Ширина 305.8 мм 292.8 мм
Высота 217 мм 207.7 мм
Толщина 18.1 мм 13.8-17.2 мм
Площадь 664 см2 608 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.3% ~80.6%
Боковые рамки 9.7 мм 6.4 мм
Цвета Черный, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 37.5 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 196 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2160 x 1350 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1700:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB - 65.7%
Охват DCI-P3 - 70.4%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) +11%
500 нит
ThinkPad X1 Nano
450 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:15 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 323 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 0.8-1.8 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц
FLOPS - 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 640
Поддержка DirectX 12.1 12
Производительность GPU
ThinkPad X13 Gen 2 (AMD)
н/д
ThinkPad X1 Nano
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 86.4 дБ
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер - 10.0 x 5.6 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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