Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 1920 x 1280 Батарея - 41 Вт*ч 54.7 Вт*ч 42 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 PRO 5450U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 PRO 5650U AMD Ryzen 7 PRO 5850U - Intel Core i3 1110G4 Intel Core i5 1130G7 Intel Core i5 1140G7 Intel Core i7 1160G7 Intel Core i7 1180G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит Причины выбрать Lenovo ThinkPad X12 Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.1 и 1.27 кг)

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (577 и 664 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.27 кг 1.1 кг Размеры 305.8 x 217 x 18.1 мм 283.3 x 203.5 x 14.5 мм Площадь 664 см2 577 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.3% ~78.1% Боковые рамки 9.7 мм 11.7 мм Цвета Черный, Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 31.5 дБ 37 дБ

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 1920 x 1280 Диагональ 13.3 дюймов 12.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 188 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 3:2 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1280 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Да Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1188:1 1822:1 Цветовой охват sRGB 99.4% 99.2% Охват Adobe RGB 71.3% 68.8% Охват DCI-P3 70.1% 67% Время отклика 28 мс 50 мс Максимальная яркость ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) +25% 500 нит ThinkPad X12 400 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54.7 Вт*ч 42 Вт*ч Время полной зарядки - 2:20 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 374 грамма 322 грамма

Процессор Модель CPU AMD Ryzen 3 PRO 5450U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 PRO 5650U AMD Ryzen 7 PRO 5850U Intel Core i3 1110G4 Intel Core i5 1130G7 Intel Core i5 1140G7 Intel Core i7 1160G7 Intel Core i7 1180G7 Базовая частота 2.6 ГГц 1.5-2.5 ГГц Частота в режиме Boost 4 ГГц 3.9 ГГц Ядер 4 2 Потоков 8 4 L3-кэш 8 МБ 6 МБ Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Intel UHD Graphics Xe Graphics G4 Техпроцесс 7 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) +23% 1293 ThinkPad X12 1052 Geekbench 5 (многоядерный) ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) +192% 4631 ThinkPad X12 1586

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 0 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц FLOPS - 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 384 384 Блоки текстурирования (TMUs) 24 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 12 Производительность GPU ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) н/д ThinkPad X12 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4267 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 2

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x3W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 77.4 дБ 75.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.35 мм Тачпад Размер - 10.0 x 5.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.