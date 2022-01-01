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Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) против ThinkPad X12

56 из 100
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (AMD)
VS
47 из 100
Lenovo ThinkPad X12
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (AMD)
Lenovo ThinkPad X12
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1280
Батарея 42 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) и ThinkPad X12 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (AMD)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X12
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.1 и 1.27 кг)
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (577 и 664 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X13 Gen 2 (AMD)
vs
ThinkPad X12

Корпус

Вес 1.27 кг 1.1 кг
Размеры 305.8 x 217 x 18.1 мм 283.3 x 203.5 x 14.5 мм
Площадь 664 см2 577 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.3% ~78.1%
Боковые рамки 9.7 мм 11.7 мм
Цвета Черный, Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 31.5 дБ 37 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 12.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 188 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 3:2
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1280 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1188:1 1822:1
Цветовой охват sRGB 99.4% 99.2%
Охват Adobe RGB 71.3% 68.8%
Охват DCI-P3 70.1% 67%
Время отклика 28 мс 50 мс
Максимальная яркость
ThinkPad X13 Gen 2 (AMD) +25%
500 нит
ThinkPad X12
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 374 грамма 322 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.5-2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 3.9 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Intel UHD Graphics Xe Graphics G4
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 0 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 1100 МГц
FLOPS - 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 384
Блоки текстурирования (TMUs) 24 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 12
Производительность GPU
ThinkPad X13 Gen 2 (AMD)
н/д
ThinkPad X12
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4267 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x3W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 77.4 дБ 75.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.35 мм
Тачпад
Размер - 10.0 x 5.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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