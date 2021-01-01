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Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel) против Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)

58 из 100
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel)
VS
61 из 100
Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel)
Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
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Экран 2560 x 1600
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel) и Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Легче – весит на 210 граммов меньше (1.19 и 1.4 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
  • Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
  • На 89% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4802 vs 2540 баллов
  • Комплектуется на 17 Вт*ч большей батареей (58 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 227 против 170 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X13 Gen 2 (Intel)
vs
MacBook Pro 13 (Intel, 2020)

Корпус

Вес 1.19 кг 1.4 кг
Ширина 305.8 мм 304.1 мм
Высота 217 мм 212.4 мм
Толщина 18 мм 15.6 мм
Площадь 664 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.3% ~79.4%
Боковые рамки 9.7 мм 8.8 мм
Цвета Черный, Серий Серебристый, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Скорость куллера - 6200 об/мин
Уровень шума - 42.1 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность - 1600:1
Цветовой охват sRGB - 99.9%
Охват Adobe RGB - 77.4%
Время отклика - 40 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 12.96 В
Время полной зарядки - 1:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 61 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 276 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 3.8 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Plus Graphics G7
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс -
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 512
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 80.1 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 4x USB 3.1
USB-A 2x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 6.5 см 11.1 x 6.6 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Нет

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