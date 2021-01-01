Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel) против ASUS ZenBook 13 OLED UM325
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать ASUS ZenBook 13 OLED UM325
- На 159% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2441 vs 944 баллов
- Комплектуется на 26 Вт*ч большей батареей (67 и 41 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (618 и 664 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.19 кг
|1.14 кг
|Ширина
|305.8 мм
|304.2 мм
|Высота
|217 мм
|203 мм
|Толщина
|18 мм
|13.9 мм
|Площадь
|664 см2
|618 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.3%
|~78.9%
|Боковые рамки
|9.7 мм
|4.9 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Серебристый, Розовый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|150°
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|-
|39 дБ
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|OLED
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|170 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Охват DCI-P3
|-
|100%
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|2.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4 ГГц
|Ядер
|2
|6
|Потоков
|4
|12
|L3-кэш
|6 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1279
Geekbench 5 (многоядерный)
ZenBook 13 OLED UM325 +119%
5163
Cinebench R20 (одноядерный)
499
Cinebench R20 (многоядерный)
ZenBook 13 OLED UM325 +159%
2441
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|10 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1600 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|0 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|3.73 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|448
|Поддержка DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|2
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Нет
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|1.4 мм
|Размер
|11.5 x 6.5 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
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