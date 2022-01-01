Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel) против Dell Latitude 5431
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel)
- Легче – весит на 300 граммов меньше (1.19 и 1.49 кг)
- На 127% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 220 нит
- Имеет на 52% более четкий дисплей – 170 против 112 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Dell Latitude 5431
- Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
- Комплектуется на 23 Вт*ч большей батареей (64 и 41 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 64 ГБ) и SSD
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.19 кг
|1.49 кг
|Размеры
|305.8 x 217 x 18 мм
|321.35 x 212 x 20.95 мм
|Площадь
|664 см2
|681 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.3%
|~79.3%
|Боковые рамки
|9.7 мм
|5.7 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Серий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|180°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|-
|Количество куллеров
|1
|-
|Уровень шума
|37.4 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|170 точек на дюйм
|112 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1333:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.7%
|-
|Охват Adobe RGB
|71.1%
|-
|Охват DCI-P3
|71.1%
|-
|Время отклика
|24 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|15.2 В
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|90 / 130 Вт
|Вес зарядного устройства
|365 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7-3.0 ГГц
|1.7 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.1 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|2
|12
|Потоков
|4
|16
|L3-кэш
|6 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Latitude 5431 +26%
1528
Geekbench 5 (многоядерный)
Latitude 5431 +173%
6916
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|DDR5
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|4.8 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|12
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR5
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|-
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|77.4 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|11.5 x 6.5 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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