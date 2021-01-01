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Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel) против HP Elite x2 G8

53 из 100
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel)
VS
52 из 100
HP Elite x2 G8
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel)
HP Elite x2 G8
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Экран 1920 x 1280
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel) и HP Elite x2 G8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 944 vs 876 баллов
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит
Причины выбрать HP Elite x2 G8
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (47 и 41 Вт*ч)
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (611 и 664 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X13 Gen 2 (Intel)
vs
Elite x2 G8

Корпус

Вес 1.19 кг 1.17 кг
Ширина 305.8 мм 290 мм
Высота 217 мм 210.6 мм
Толщина 18 мм 0.8 мм
Площадь 664 см2 611 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.3% ~80.2%
Боковые рамки 9.7 мм 5 мм
Цвета Черный, Серий Серебристый
Трансформер Нет Да
Угол открытия экрана - 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 178 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1280 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Максимальная яркость
ThinkPad X13 Gen 2 (Intel) +25%
500 нит
Elite x2 G8
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 4 4
L3-кэш 6 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 384
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkPad X13 Gen 2 (Intel)
0.84 терафлопс
Elite x2 G8
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 -

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да -
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 6.5 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

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