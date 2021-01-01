Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad X13 Gen 2 (Intel) или EliteBook 840 G8 – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel) против HP EliteBook 840 G8

54 из 100
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel)
VS
60 из 100
HP EliteBook 840 G8
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel)
HP EliteBook 840 G8
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel) и HP EliteBook 840 G8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel)
  • Немного легче – весит на 160 граммов меньше (1.19 и 1.35 кг)
Причины выбрать HP EliteBook 840 G8
  • Видеокарта показывает в среднем на 130-177% больше FPS в играх
  • На 97% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1861 vs 944 баллов
  • Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (53 и 41 Вт*ч)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X13 Gen 2 (Intel)
vs
EliteBook 840 G8

Корпус

Вес 1.19 кг 1.35 кг
Ширина 305.8 мм 323.3 мм
Высота 217 мм 214.6 мм
Толщина 18 мм 17.8 мм
Площадь 664 см2 694 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.3% ~77.9%
Боковые рамки 9.7 мм 6.7 мм
Цвета Черный, Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость
ThinkPad X13 Gen 2 (Intel)
500 нит
EliteBook 840 G8 +100%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт
Длина кабеля - 1 метр

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 896
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkPad X13 Gen 2 (Intel)
0.84 терафлопс
EliteBook 840 G8 +236%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет -
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да -
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да -
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 6.5 см -
Поверхность Пластик -
Windows Precision Да Да

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel) против Microsoft Surface Laptop 4 13.5
2. Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel) против Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
3. Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel) против ASUS ZenBook 13 OLED UM325
4. Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel) против L13 Gen 2 (Intel)
5. HP EliteBook 840 G8 против ENVY 14 (2021)
6. HP EliteBook 840 G8 против ASUS VivoBook S14 M433
7. HP EliteBook 840 G8 против 15 (2021)
8. HP EliteBook 840 G8 против Dell Inspiron 14 7400
9. HP EliteBook 840 G8 против 830 G8

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между HP EliteBook 840 G8 и Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях