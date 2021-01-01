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Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel) против ThinkBook 13s Gen 2 (Intel)

54 из 100
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel)
VS
58 из 100
Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel)
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel)
Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel)
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel) и ThinkBook 13s Gen 2 (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 (Intel)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 13s Gen 2 (Intel)
  • На 85% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 1751 vs 944 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 15 Вт*ч большей батареей (56 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 227 против 170 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X13 Gen 2 (Intel)
vs
ThinkBook 13s Gen 2 (Intel)

Корпус

Вес 1.19 кг 1.26 кг
Ширина 305.8 мм 299 мм
Высота 217 мм 209 мм
Толщина 18 мм 14.9 мм
Площадь 664 см2 625 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.3% ~82.1%
Боковые рамки 9.7 мм 6.3 мм
Цвета Черный, Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 43 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 2636:1
Цветовой охват sRGB - 97%
Охват Adobe RGB - 63%
Охват DCI-P3 - 68%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 356 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 2 4
Потоков 4 8
L3-кэш 6 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 384 640
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
ThinkPad X13 Gen 2 (Intel)
0.84 терафлопс
ThinkBook 13s Gen 2 (Intel) +68%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов 2 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 70.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 11.5 x 6.5 см 10.5 x 6.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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