Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Батарея - 41 Вт*ч 54.7 Вт*ч - 39.3 Вт*ч 52.5 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 (Intel) Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (665 и 721 см2) Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel) Видеокарта показывает в среднем на 49-67% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 49-67% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6404 vs 5215 баллов

На 23% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6404 vs 5215 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.19 кг 1.21 кг Размеры 305.8 x 217.5 x 18.1 мм 317.7 x 226.9 x 17.9 мм Площадь 665 см2 721 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.1% ~78.8% Боковые рамки 9.7 мм 8.1 мм Цвета Черный, Серий Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 34.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1381:1 800:1 Цветовой охват sRGB 99.8% - Охват Adobe RGB 71% - Охват DCI-P3 70.4% - Время отклика 19 мс - Максимальная яркость ThinkPad X13 Gen 3 (Intel) 300 нит ThinkPad T14 Gen 3 (Intel) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54.7 Вт*ч 39.3 Вт*ч 52.5 Вт*ч Время полной зарядки 1:50 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства 365 граммов 351 грамм

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64EU) GeForce MX550 2GB TGP 45 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1320 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 512 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 32 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16 Производительность GPU ThinkPad X13 Gen 3 (Intel) 1.43 терафлопс ThinkPad T14 Gen 3 (Intel) +89% 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 6400 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 74.4 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм Тачпад Размер 11.5 x 6.1 см 11.5 x 6.1 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.