Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 - 2160 x 1350 (Non-Touch) 2160 x 1350 (Touch) Батарея - 41 Вт*ч 54.7 Вт*ч 49.5 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P - Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1350P Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1370P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X13 Gen 3 (Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 3 Легче – весит на 230 граммов меньше (0.96 и 1.19 кг)

Легче – весит на 230 граммов меньше (0.96 и 1.19 кг) На 79% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9970 vs 5577 баллов

На 79% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9970 vs 5577 баллов Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 8.5 Вт*ч большей батареей (49.5 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 8.5 Вт*ч большей батареей (49.5 и 41 Вт*ч) На 50% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 300 нит

На 50% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 300 нит Имеет на 15% более четкий дисплей – 196 против 170 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 15% более четкий дисплей – 196 против 170 точек на дюйм (PPI) Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (610 и 665 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.19 кг 0.96 кг Размеры 305.8 x 217.5 x 18.1 мм 293.3 x 208.1 x 14.8 мм Площадь 665 см2 610 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.1% ~80.3% Боковые рамки 9.7 мм 6.7 мм Цвета Черный, Серий Черный Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 34.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 2160 x 1350 (Non-Touch) 2160 x 1350 (Touch) Диагональ 13.3 дюймов 13 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 196 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2160 x 1350 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1381:1 1000:1 Цветовой охват sRGB 99.8% 100% Охват Adobe RGB 71% - Охват DCI-P3 70.4% - Время отклика 19 мс - Максимальная яркость ThinkPad X13 Gen 3 (Intel) 300 нит ThinkPad X1 Nano Gen 3 +50% 450 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54.7 Вт*ч 49.5 Вт*ч Время полной зарядки 1:50 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства 365 граммов 250 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64 EU) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1100 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 512 640 Блоки текстурирования (TMUs) 32 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 20 Производительность GPU ThinkPad X13 Gen 3 (Intel) +1% 1.43 терафлопс ThinkPad X1 Nano Gen 3 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 6400 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3306 Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x1W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 74.4 дБ - Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 6.1 см 11.0 x 5.6 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.