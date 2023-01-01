Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2880 x 1800 2560 x 1600 Батарея - 41 Вт*ч 54.7 Вт*ч 49.9 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i5 1345U Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P Intel Core i7 1365U Intel Core i7 1370P Apple M1 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X13 Gen 4 Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.14 и 1.29 кг)

Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.14 и 1.29 кг) Лучшее качество записи видео c веб-камеры Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020) На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7817 vs 5988 баллов

На 31% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7817 vs 5988 баллов Комплектуется на 8.9 Вт*ч большей батареей (49.9 и 41 Вт*ч)

Комплектуется на 8.9 Вт*ч большей батареей (49.9 и 41 Вт*ч) Имеет на 34% более четкий дисплей – 227 против 170 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.14 кг 1.29 кг Размеры 301.7 x 214.8 x 15.95 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм Площадь 648 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.1% ~79.4% Боковые рамки 7.6 мм 8.8 мм Цвета Черный, Серый Серебристый, Золотистый, Серый Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Да Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 -

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2880 x 1800 2560 x 1600 Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Датчик освещенности Нет Да Тесты экрана Контрастность 1200:1 1069:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.8% Охват Adobe RGB - 85.9% Охват DCI-P3 - 98.6% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость ThinkPad X13 Gen 4 400 нит Macbook Air (M1, 2020) 400 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 54.7 Вт*ч 49.9 Вт*ч Напряжение - 11.4 В Время полной зарядки - 2:23 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 30 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 290 / 360 граммов 172 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64 EU) Apple M1 GPU (8-core) TGP 45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 5 нм Частота GPU 300 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1278 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 2.6 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.8 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 512 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 32 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU ThinkPad X13 Gen 4 1.43 терафлопс Macbook Air (M1, 2020) +82% 2.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 2x128 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 79.6 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Инфракрасный датчик Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.1 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Опционально Да Длина хода клавиш 1.5 мм 1 мм Тачпад Размер 11.5 x 6.1 см 12.1 x 8.1 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.