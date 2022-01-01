Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 Батарея 52.8 Вт*ч - 54 Вт*ч 64 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 Легче – весит на 350 граммов меньше (1.19 и 1.54 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Сенсорный экран

На 60% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 250 нит

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (653 и 714 см2) Причины выбрать Dell Inspiron 14 5420 Видеокарта показывает в среднем на 132-180% больше FPS в играх

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.19 кг 1.54 кг Размеры 305 x 214.15 x 15.94 мм 314 x 227.5 x 15.7-19 мм Площадь 653 см2 714 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.5% ~79.6% Боковые рамки 9.3 мм 6.3 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера - Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2240 x 1400 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1200:1 600:1 Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика - 35 мс Максимальная яркость ThinkPad X13 Yoga Gen 3 +60% 400 нит Inspiron 14 5420 250 нит

Батарея Ёмкость 52.8 Вт*ч 54 Вт*ч 64 Вт*ч Напряжение - 15 В Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 65 Вт

Процессор Модель CPU Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P Базовая частота 1.3 ГГц 1.2 ГГц Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц Ядер 10 6 Потоков 12 8 L3-кэш 12 МБ 10 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics (64EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) ThinkPad X13 Yoga Gen 3 1420 Inspiron 14 5420 +2% 1451 Geekbench 5 (многоядерный) ThinkPad X13 Yoga Gen 3 +2% 3896 Inspiron 14 5420 3803

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX570 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1087 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1155 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 4.8 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40 Производительность GPU ThinkPad X13 Yoga Gen 3 1.41 терафлопс Inspiron 14 5420 +240% 4.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3254 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 11.5 x 5.6 см 11.5 x 8.0 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.