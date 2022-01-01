Главная > Сравнение ноутбуков > ThinkPad X13 Yoga Gen 3 или MateBook 14s – что лучше выбрать?

Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 против Huawei MateBook 14s

51 из 100
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3
VS
59 из 100
Huawei MateBook 14s
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3
Huawei MateBook 14s
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 и Huawei MateBook 14s от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3
  • Легче – весит на 240 граммов меньше (1.19 и 1.43 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (653 и 721 см2)
Причины выбрать Huawei MateBook 14s
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5282 vs 4909 баллов
  • Комплектуется на 7.2 Вт*ч большей батареей (60 и 52.8 Вт*ч)
  • Имеет на 25% более четкий дисплей – 213 против 170 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad X13 Yoga Gen 3
vs
MateBook 14s

Корпус

Вес 1.19 кг 1.43 кг
Размеры 305 x 214.15 x 15.94 мм 313.8 x 229.7 x 16.7 мм
Площадь 653 см2 721 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.5% ~83.3%
Боковые рамки 9.3 мм 6.8 мм
Цвета Черный Серий, Зеленый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 145°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера - Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 47 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14.2 дюймов
Тип матрицы IPS LCD LTPS LCD
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 213 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 3:2
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2520 x 1680 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision -
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1500:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
ThinkPad X13 Yoga Gen 3
400 нит
MateBook 14s
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 90 Вт
Длина кабеля - 1.8 метров
Вес зарядного устройства - 241 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 10 4
Потоков 12 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
ThinkPad X13 Yoga Gen 3
1.41 терафлопс
MateBook 14s
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) -
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 4.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 84.1 дБ
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 5.6 см 12.0 x 7.4 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 vs Apple MacBook Pro 16 (2021)
2. Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 vs X1 Carbon Gen 10
3. Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 vs X1 Yoga (Gen 7)
4. Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 vs L13 Yoga Gen 2 (Intel)
5. Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 vs T14 Gen 2 (AMD)
6. Huawei MateBook 14s vs Apple Macbook Air (M1, 2020)
7. Huawei MateBook 14s vs HP 14 (2021)
8. Huawei MateBook 14s vs Lenovo ThinkBook 14 Gen 2 (Intel)
9. Huawei MateBook 14s vs MateBook X Pro 2021
10. Huawei MateBook 14s vs MateBook 14

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Huawei MateBook 14s и Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры