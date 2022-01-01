Lenovo ThinkPad Z13 против Dell XPS 13 9305
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
65
45
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
46
27
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
42
41
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
61
59
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
79
86
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
100
97
Оценка NanoReview
57
48
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo ThinkPad Z13
- Видеокарта показывает в среднем на 186-254% больше FPS в играх
- На 281% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9290 vs 2436 баллов
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Dell XPS 13 9305
- Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.19 кг
|1.16 кг
|Размеры
|295 x 200 x 13.99 мм
|302 x 199 x 15.8 мм
|Площадь
|590 см2
|601 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~86.9%
|~81.1%
|Боковые рамки
|4.3 мм
|3.8 мм
|Цвета
|Черный, Серий
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|135°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|39.5 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|13.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|170 точек на дюйм
|166 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1267:1
|1000:1
|Цветовой охват sRGB
|96.5%
|100%
|Охват Adobe RGB
|69.7%
|-
|Охват DCI-P3
|67.7%
|-
|Время отклика
|36 мс
|30 мс
Батарея
Ёмкость
|Напряжение
|-
|7.6 В
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|-
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|45 / 65 Вт
|Вес зарядного устройства
|300 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.7 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.7 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|8
|2
|Потоков
|16
|4
|L3-кэш
|16 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Intel UHD Graphics Xe G4
|Техпроцесс
|6 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
ThinkPad Z13 +18%
1444
1227
Geekbench 5 (многоядерный)
ThinkPad Z13 +183%
6996
2471
Cinebench R23 (одноядерный)
ThinkPad Z13 +8%
1452
1341
Cinebench R23 (многоядерный)
ThinkPad Z13 +281%
9290
2436
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Частота GPU
|2000 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|2400 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|3.686 терафлопс
|0.84 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|5.2 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|768
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|48
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|4x2 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4267 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|Realtek ALC3271-CG
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|74.3 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|Нет
|Нет
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|3x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1.35 мм
|-
|Размер
|12.0 x 6.7 см
|10.5 x 6.5 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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