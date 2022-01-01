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Lenovo ThinkPad Z13 против Dell XPS 13 9310

57 из 100
Lenovo ThinkPad Z13
VS
49 из 100
Dell XPS 13 9310
Lenovo ThinkPad Z13
Dell XPS 13 9310
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор AMD Ryzen 7 Pro 6850U
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad Z13 и Dell XPS 13 9310 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad Z13
  • Видеокарта показывает в среднем на 186-254% больше FPS в играх
  • На 283% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9290 vs 2423 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Dell XPS 13 9310
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad Z13
vs
XPS 13 9310

Корпус

Вес 1.19 кг 1.2 кг
Размеры 295 x 200 x 13.99 мм 296 x 199 x 15 мм
Площадь 590 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~86.9% ~88.4%
Боковые рамки 4.3 мм 3.7 мм
Цвета Черный, Серий Белый, Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 135° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 39.5 дБ 36.6 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1267:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 96.5% 100%
Охват Adobe RGB 69.7% -
Охват DCI-P3 67.7% -
Время отклика 36 мс 35 мс
Максимальная яркость
ThinkPad Z13
400 нит
XPS 13 9310 +25%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 7.6 В
Время полной зарядки 2:00 ч. 3:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный - Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 300 граммов 218 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.7 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 8 2
Потоков 16 4
L3-кэш 16 МБ 6 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Intel UHD Graphics Xe G4
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
ThinkPad Z13 +17%
1444
XPS 13 9310
1236
Geekbench 5 (многоядерный)
ThinkPad Z13 +187%
6996
XPS 13 9310
2441
Cinebench R23 (одноядерный)
ThinkPad Z13 +10%
1452
XPS 13 9310
1319
Cinebench R23 (многоядерный)
ThinkPad Z13 +283%
9290
XPS 13 9310
2423

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 2000 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2400 МГц 1100 МГц
FLOPS 3.686 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 768 384
Блоки текстурирования (TMUs) 48 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 12
Производительность GPU
ThinkPad Z13 +339%
3.686 терафлопс
XPS 13 9310
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4267 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3281-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 74.3 дБ 84.6 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет Нет
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.1
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.35 мм 1 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 6.7 см 11.2 x 6.4 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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