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Lenovo Yoga 6 (13'', Gen 7) против Apple Macbook Air (M1, 2020)

50 из 100
Lenovo Yoga 6 (13'', Gen 7)
VS
61 из 100
Apple Macbook Air (M1, 2020)
Lenovo Yoga 6 (13'', Gen 7)
Apple Macbook Air (M1, 2020)
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Процессор Apple M1
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 6 (13'', Gen 7) и Apple Macbook Air (M1, 2020) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 6 (13'', Gen 7)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 9.1 Вт*ч большей батареей (59 и 49.9 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Apple Macbook Air (M1, 2020)
  • Видеокарта показывает в среднем на 74-101% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7740 vs 6934 баллов
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 227 против 170 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 6 (13'', Gen 7)
vs
Macbook Air (M1, 2020)

Корпус

Вес 1.37 кг 1.29 кг
Размеры 304 x 218 x 17.36 мм 304.1 x 212.4 x 16.1 мм
Площадь 663 см2 646 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~79.4%
Боковые рамки 8.8 мм 8.8 мм
Цвета Зеленый Серебристый, Золотистый, Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 227 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1069:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.8%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Yoga 6 (13'', Gen 7)
300 нит
Macbook Air (M1, 2020) +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.4 В
Время полной зарядки - 2:23 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 30 Вт
Длина кабеля - 2 метра
Вес зарядного устройства - 172 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 3.2 ГГц
Ядер 6 8
Потоков 12 8
L3-кэш 8 МБ -
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Apple M1 GPU
Техпроцесс 7 нм 5 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 5 нм
Частота GPU 300 МГц 450 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1278 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 2.6 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 28 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 32
Производительность GPU
Yoga 6 (13'', Gen 7)
1.108 терафлопс
Macbook Air (M1, 2020) +135%
2.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 79.6 дБ
Микрофонов 2 3

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1
Thunderbolt Нет Thunderbolt 3
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 12.1 x 8.1 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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Отзывы

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