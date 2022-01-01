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Lenovo Yoga 6 (13", Gen 7) против Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)

50 из 100
Lenovo Yoga 6 (13
VS
63 из 100
Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
Lenovo Yoga 6 (13", Gen 7)
Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 6 (13", Gen 7) и Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 6 (13", Gen 7)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (663 и 725 см2)
Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 160-218% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10127 vs 6925 баллов
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (63 и 59 Вт*ч)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит
  • Имеет на 43% более четкий дисплей – 243 против 170 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 6 (13", Gen 7)
vs
Vivobook Pro 14 OLED (M3401)

Корпус

Вес 1.37 кг 1.4 кг
Размеры 304 x 218 x 17.36 мм 317.4 x 228.5 x 18.9-19.2 мм
Площадь 663 см2 725 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~78.4%
Боковые рамки 8.8 мм 7.9 мм
Цвета Зеленый Серебристый, Синий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 130°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 56 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 5486:1
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
Охват Adobe RGB - 94.7%
Охват DCI-P3 - 99.4%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 45 Вт 90 / 120 Вт
Вес зарядного устройства - 480 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 35 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 712 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1057 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 4.32 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 28 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 40
Производительность GPU
Yoga 6 (13", Gen 7)
1.108 терафлопс
Vivobook Pro 14 OLED (M3401) +290%
4.32 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 75.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.35 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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