Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 6 (13", Gen 7) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (663 и 725 см2) Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 160-218% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 46% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10127 vs 6925 баллов

Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (63 и 59 Вт*ч)

На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

Имеет на 43% более четкий дисплей – 243 против 170 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.37 кг 1.4 кг Размеры 304 x 218 x 17.36 мм 317.4 x 228.5 x 18.9-19.2 мм Площадь 663 см2 725 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~78.4% Боковые рамки 8.8 мм 7.9 мм Цвета Зеленый Серебристый, Синий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума - 56 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2880 x 1800 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 5486:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 94.7% Охват DCI-P3 - 99.4% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Yoga 6 (13", Gen 7) 300 нит Vivobook Pro 14 OLED (M3401) +100% 600 нит

Батарея Ёмкость 59 Вт*ч 63 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 45 Вт 90 / 120 Вт Вес зарядного устройства - 480 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 10-45 Вт 35 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 712 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1057 МГц FLOPS 1.108 терафлопс 4.32 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 448 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 28 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 40 Производительность GPU Yoga 6 (13", Gen 7) 1.108 терафлопс Vivobook Pro 14 OLED (M3401) +290% 4.32 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 75.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.35 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.