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Lenovo Yoga 6 (13", Gen 7) против Dell Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1)

50 из 100
Lenovo Yoga 6 (13
VS
49 из 100
Dell Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1)
Lenovo Yoga 6 (13", Gen 7)
Dell Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Батарея 59 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 6 (13", Gen 7) и Dell Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 6 (13", Gen 7)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.37 и 1.57 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (59 и 41 Вт*ч)
  • На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6925 vs 5230 баллов
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (663 и 714 см2)
Причины выбрать Dell Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1)
  • Видеокарта показывает в среднем на 79-108% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 6 (13", Gen 7)
vs
Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1)

Корпус

Вес 1.37 кг 1.57 кг
Размеры 304 x 218 x 17.36 мм 314 x 227.5 x 15.7-17.86 мм
Площадь 663 см2 714 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~79.6%
Боковые рамки 8.8 мм 6.3 мм
Цвета Зеленый Серий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума - 45 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 657:1
Цветовой охват sRGB 100% 56.2%
Охват Adobe RGB - 38.6%
Охват DCI-P3 - 38.6%
Время отклика - 24 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 276 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 8
L3-кэш 8 МБ 10 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1320 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 28 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 16
Производительность GPU
Yoga 6 (13", Gen 7)
1.108 терафлопс
Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1) +144%
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3254-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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