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Lenovo Yoga 6 (13", Gen 7) против Dell XPS 13 Plus 9320

50 из 100
Lenovo Yoga 6 (13
VS
55 из 100
Dell XPS 13 Plus 9320
Lenovo Yoga 6 (13", Gen 7)
Dell XPS 13 Plus 9320
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 6 (13", Gen 7) и Dell XPS 13 Plus 9320 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 6 (13", Gen 7)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6925 vs 6341 баллов
  • Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (59 и 55 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Dell XPS 13 Plus 9320
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.17 и 1.37 кг)
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (588 и 663 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 6 (13", Gen 7)
vs
XPS 13 Plus 9320

Корпус

Вес 1.37 кг 1.17 кг
Размеры 304 x 218 x 17.36 мм 295.3 x 199.04 x 15.25 мм
Площадь 663 см2 588 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~88.6%
Боковые рамки 8.8 мм 3.3 мм
Цвета Зеленый Серебристый
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 135°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума - 45.5 дБ

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 13.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 169 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 940:1
Цветовой охват sRGB 100% 99%
Охват Adobe RGB - 71%
Охват DCI-P3 - 69%
Время отклика - 33 мс
Максимальная яркость
Yoga 6 (13", Gen 7)
300 нит
XPS 13 Plus 9320 +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.55 В
Время полной зарядки - 2:40 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Справа
Мощность зарядки 45 Вт 60 Вт
Вес зарядного устройства - 254 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 1.7 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 12
Потоков 12 16
L3-кэш 8 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 5.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 640
Блоки текстурирования (TMUs) 28 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 20
Производительность GPU
Yoga 6 (13", Gen 7)
1.108 терафлопс
XPS 13 Plus 9320 +27%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 5200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC1319D
Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков 2x2W 2x2W, 2x2.5W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость - 79 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 Нет
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Нет
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 11.2 x 6.4 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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