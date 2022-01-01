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Lenovo Yoga 6 (13", Gen 7) против Slim 7i Pro X (14” Intel)

50 из 100
Lenovo Yoga 6 (13
VS
66 из 100
Lenovo Slim 7i Pro X (14” Intel)
Lenovo Yoga 6 (13", Gen 7)
Lenovo Slim 7i Pro X (14” Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1200
Процессор
Графика Radeon RX Vega 7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 6 (13", Gen 7) и Slim 7i Pro X (14” Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 6 (13", Gen 7)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Сенсорный экран
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (663 и 727 см2)
Причины выбрать Lenovo Slim 7i Pro X (14” Intel)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх
  • На 72% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11923 vs 6925 баллов
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (70 и 59 Вт*ч)
  • Имеет на 47% более четкий дисплей – 250 против 170 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 6 (13", Gen 7)
vs
Slim 7i Pro X (14” Intel)

Корпус

Вес 1.37 кг 1.45 кг
Размеры 304 x 218 x 17.36 мм 328.2 x 221.4 x 15.9 мм
Площадь 663 см2 727 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~83.9%
Боковые рамки 8.8 мм 7.9 мм
Цвета Зеленый Серий, Синий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 250 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый (антиблик) Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 1500:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 100 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 12
Потоков 12 16
L3-кэш 8 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7 Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт -
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 300 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц 1560 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 448 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 28 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 7 32
Производительность GPU
Yoga 6 (13", Gen 7)
1.108 терафлопс
Slim 7i Pro X (14” Intel) +188%
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 6000 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 13.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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Отзывы

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