Lenovo Yoga 6 (13", Gen 7) против Slim 7i Pro X (14” Intel)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Yoga 6 (13", Gen 7)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Сенсорный экран
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (663 и 727 см2)
Причины выбрать Lenovo Slim 7i Pro X (14” Intel)
- Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 103-141% больше FPS в играх
- На 72% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11923 vs 6925 баллов
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (70 и 59 Вт*ч)
- Имеет на 47% более четкий дисплей – 250 против 170 точек на дюйм (PPI)
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.37 кг
|1.45 кг
|Размеры
|304 x 218 x 17.36 мм
|328.2 x 221.4 x 15.9 мм
|Площадь
|663 см2
|727 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.4%
|~83.9%
|Боковые рамки
|8.8 мм
|7.9 мм
|Цвета
|Зеленый
|Серий, Синий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|14.5 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Плотность пикселей
|170 точек на дюйм
|250 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|3072 x 1920 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Матовый
|Контрастность
|1000:1
|1500:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|100 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1 ГГц
|2.5 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4 ГГц
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|12
|Потоков
|12
|16
|L3-кэш
|8 МБ
|18 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1082
1537
Geekbench 5 (многоядерный)
4899
9935
Cinebench R23 (одноядерный)
1163
1651
Cinebench R23 (многоядерный)
6925
11923
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|-
|Да, Advanced Optimus
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1560 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|128 бит
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|448
|1024
|Блоки текстурирования (TMUs)
|28
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|7
|32
Производительность GPU
1.108 терафлопс
3.195 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|6000 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|12.0 x 7.5 см
|13.5 x 8.0 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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