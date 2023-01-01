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Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8) против Acer Aspire 3 Spin 14

52 из 100
Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8)
VS
41 из 100
Acer Aspire 3 Spin 14
Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8)
Acer Aspire 3 Spin 14
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8) и Acer Aspire 3 Spin 14 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8)
  • На 315% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9232 vs 2223 баллов
  • Немного легче – весит на 170 граммов меньше (1.37 и 1.54 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 44-60% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 19 Вт*ч большей батареей (59 и 40 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Есть подсветка клавиатуры
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (663 и 729 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 6 (13”, Gen 8)
vs
Aspire 3 Spin 14

Корпус

Вес 1.37 кг 1.54 кг
Размеры 304 x 218 x 17.46 мм 319.8 x 227.9 x 18.9 мм
Площадь 663 см2 729 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~78%
Боковые рамки 8.8 мм 9.2 мм
Цвета Зеленый Серебристый
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 37.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый -
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 1112:1 -
Цветовой охват sRGB 99.5% -
Охват Adobe RGB 70% -
Охват DCI-P3 69.9% -
Время отклика 11 мс -
Максимальная яркость
Yoga 6 (13”, Gen 8) +20%
300 нит
Aspire 3 Spin 14
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:05 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 300 граммов 164 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц -
Ядер 6 4 (0P + 4E)
Потоков 12 4
L3-кэш 16 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Intel UHD Graphics (24 EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Частота GPU 1500 МГц -
Boost частота GPU 2200 МГц -
FLOPS 0.54 терафлопс 0.3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 128 256
Блоки текстурирования (TMUs) 8 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 4 8
Производительность GPU
Yoga 6 (13”, Gen 8) +80%
0.54 терафлопс
Aspire 3 Spin 14
0.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x2 ГБ
Частота 4266 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 81.5 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Инфракрасный датчик Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Нет
Длина хода клавиш 1.5 мм -
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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