Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 3 5425U AMD Ryzen 5 5625U AMD Ryzen 7 5825U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8) На 84% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8251 vs 4483 баллов

На 84% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8251 vs 4483 баллов Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (59 и 48 Вт*ч)

Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (59 и 48 Вт*ч) Сенсорный экран Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-44) Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.25 и 1.37 кг)

Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.25 и 1.37 кг) Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.37 кг 1.25 кг Размеры 304 x 218 x 17.46 мм 321.7 x 211.7 x 15.90 мм Площадь 663 см2 681 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~79.3% Боковые рамки 8.8 мм 5.9 мм Цвета Зеленый Серебристый, Розовый Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Алюминий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 37.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1080 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Swift 3 (SF314-44) 14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2 Yoga 6 (13”, Gen 8) 13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2 ~ 5% more screen space Тесты экрана Контрастность 1112:1 - Цветовой охват sRGB 99.5% 100% Охват Adobe RGB 70% - Охват DCI-P3 69.9% - Время отклика 11 мс - Максимальная яркость Yoga 6 (13”, Gen 8) 300 нит Swift 3 (SF314-44) 300 нит

Батарея Ёмкость 59 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки 2:05 ч. 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 300 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 7 Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP 10-45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1600 МГц 1500 МГц FLOPS 1.108 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 448 384 Блоки текстурирования (TMUs) 28 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 7 8 Производительность GPU Yoga 6 (13”, Gen 8) 1.108 терафлопс Swift 3 (SF314-44) н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость ~81.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Опционально Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.