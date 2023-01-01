Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8) против Acer Swift 3 (SF314-44)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8)
- На 84% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8251 vs 4483 баллов
- Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (59 и 48 Вт*ч)
- Сенсорный экран
Причины выбрать Acer Swift 3 (SF314-44)
- Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.25 и 1.37 кг)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.37 кг
|1.25 кг
|Размеры
|304 x 218 x 17.46 мм
|321.7 x 211.7 x 15.90 мм
|Площадь
|663 см2
|681 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.4%
|~79.3%
|Боковые рамки
|8.8 мм
|5.9 мм
|Цвета
|Зеленый
|Серебристый, Розовый
|Материал
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Алюминий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|37.6 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|13.3 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|170 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
Площадь экрана
Swift 3 (SF314-44)
14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2
Yoga 6 (13”, Gen 8)
13.3″ (16:10 ratio) = 79.5 in2
~5% more screen space
|Контрастность
|1112:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.5%
|100%
|Охват Adobe RGB
|70%
|-
|Охват DCI-P3
|69.9%
|-
|Время отклика
|11 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|300 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|3.8 ГГц
|Ядер
|6
|4
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Radeon RX Vega 6
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Yoga 6 (13”, Gen 8) +29%
1758
1368
Geekbench 6 (многоядерный)
Yoga 6 (13”, Gen 8) +70%
6558
3869
Cinebench R23 (одноядерный)
Yoga 6 (13”, Gen 8) +32%
1405
1068
Cinebench R23 (многоядерный)
Yoga 6 (13”, Gen 8) +84%
8251
4483
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10-45 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|7 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1600 МГц
|1500 МГц
|FLOPS
|1.108 терафлопс
|-
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|448
|384
|Блоки текстурирования (TMUs)
|28
|24
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|7
|8
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|-
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
|Макс. громкость
|~81.5 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Да
|Инфракрасный датчик
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Опционально
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|-
|Размер
|12.0 x 7.5 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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