Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Apple M2 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9186 vs 7954 баллов

На 15% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9186 vs 7954 баллов Комплектуется на 6.4 Вт*ч большей батареей (59 и 52.6 Вт*ч)

Комплектуется на 6.4 Вт*ч большей батареей (59 и 52.6 Вт*ч) Сенсорный экран Причины выбрать Apple MacBook Air (M2, 2022) Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.24 и 1.37 кг)

Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.24 и 1.37 кг) Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит Имеет на 32% более четкий дисплей – 225 против 170 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.37 кг 1.24 кг Размеры 304 x 218 x 17.46 мм 304.1 x 215 x 11.3 мм Площадь 663 см2 654 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~82% Боковые рамки 8.8 мм 5.6 мм Цвета Зеленый Серебристый, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет - Жидкий металл Нет - Количество куллеров 1 - Уровень шума 37.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1664 Диагональ 13.3 дюймов 13.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 225 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1664 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1112:1 1384:1 Цветовой охват sRGB 99.5% 99.9% Охват Adobe RGB 70% 87.6% Охват DCI-P3 69.9% 98.4% Время отклика 11 мс 29 мс Максимальная яркость Yoga 6 (13”, Gen 8) 300 нит MacBook Air (M2, 2022) +67% 500 нит

Батарея Ёмкость 59 Вт*ч 52.6 Вт*ч Время полной зарядки 2:05 ч. 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 30 / 35 / 67 Вт Длина кабеля - 2 метра Вес зарядного устройства 300 граммов 174 / 189 / 250 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon Graphics (Ryzen 7000) Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 5 нм Частота GPU 1500 МГц 500 МГц Boost частота GPU 2200 МГц 1456 МГц FLOPS 0.54 терафлопс 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с 6.4 Гбит/с Шейдерные блоки 128 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 8 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 32 Производительность GPU Yoga 6 (13”, Gen 8) 0.54 терафлопс MacBook Air (M2, 2022) +456% 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB 24GB Планки 2x4 ГБ - Частота 4266 МГц 6400 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да -

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.2 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 81.5 дБ 82.7 дБ Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.