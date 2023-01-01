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Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8) против Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP3404)

52 из 100
Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8)
VS
61 из 100
Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP3404)
Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8)
Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP3404)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8) и Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP3404) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8)
  • Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.37 и 1.5 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP3404)
  • Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (75 и 59 Вт*ч)
  • На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10746 vs 9186 баллов
  • На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит
  • Имеет на 43% более четкий дисплей – 243 против 170 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 6 (13”, Gen 8)
vs
Zenbook 14 Flip OLED (UP3404)

Корпус

Вес 1.37 кг 1.5 кг
Размеры 304 x 218 x 17.46 мм 311.5 x 223.4 x 15.9 мм
Площадь 663 см2 696 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~81.7%
Боковые рамки 8.8 мм 5 мм
Цвета Зеленый Серебристый, Синий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 37.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD OLED
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм 243 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1112:1 1000000:1
Цветовой охват sRGB 99.5% -
Охват Adobe RGB 70% -
Охват DCI-P3 69.9% 100%
Время отклика 11 мс 1 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:05 ч. 1:50 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 300 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 1.9 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 6 12 (4P + 8E)
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 7 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 6 нм 10 нм
Частота GPU 1500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 1100 МГц
FLOPS 0.54 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 128 640
Блоки текстурирования (TMUs) 8 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 4 20
Производительность GPU
Yoga 6 (13”, Gen 8)
0.54 терафлопс
Zenbook 14 Flip OLED (UP3404) +161%
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W -
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 81.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см -
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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