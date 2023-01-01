Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8) Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.37 и 1.5 кг)

Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.37 и 1.5 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Asus Zenbook 14 Flip OLED (UP3404) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 89-121% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (75 и 59 Вт*ч)

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (75 и 59 Вт*ч) На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10746 vs 9186 баллов

На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10746 vs 9186 баллов На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит

На 83% выше максимальная яркость экрана – 550 vs 300 нит Имеет на 43% более четкий дисплей – 243 против 170 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.37 кг 1.5 кг Размеры 304 x 218 x 17.46 мм 311.5 x 223.4 x 15.9 мм Площадь 663 см2 696 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~81.7% Боковые рамки 8.8 мм 5 мм Цвета Зеленый Серебристый, Синий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 37.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 2880 x 1800 Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1112:1 1000000:1 Цветовой охват sRGB 99.5% - Охват Adobe RGB 70% - Охват DCI-P3 69.9% 100% Время отклика 11 мс 1 мс Максимальная яркость Yoga 6 (13”, Gen 8) 300 нит Zenbook 14 Flip OLED (UP3404) +83% 550 нит

Батарея Ёмкость 59 Вт*ч 75 Вт*ч Время полной зарядки 2:05 ч. 1:50 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 300 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon Graphics (Ryzen 7000) Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 10 нм Частота GPU 1500 МГц 300 МГц Boost частота GPU 2200 МГц 1100 МГц FLOPS 0.54 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 128 640 Блоки текстурирования (TMUs) 8 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 20 Производительность GPU Yoga 6 (13”, Gen 8) 0.54 терафлопс Zenbook 14 Flip OLED (UP3404) +161% 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 81.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.