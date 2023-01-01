Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS, Non-Touch) 1920 x 1080 (IPS, Touch) Процессор - AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U - Intel Core i3 N305 Intel Core i3 1305U Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8) На 168% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9186 vs 3432 баллов

На 168% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9186 vs 3432 баллов Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (59 и 47 Вт*ч)

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (59 и 47 Вт*ч) Сенсорный экран

Сенсорный экран На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) Видеокарта показывает в среднем на 20-28% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.37 кг 1.31 кг Размеры 304 x 218 x 17.46 мм 324.3 x 213 x 17.9 мм Площадь 663 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~78.2% Боковые рамки 8.8 мм 7.2 мм Цвета Зеленый Серий, Синий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 37.6 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS, Non-Touch) 1920 x 1080 (IPS, Touch) Диагональ 13.3 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1112:1 400:1 Цветовой охват sRGB 99.5% - Охват Adobe RGB 70% - Охват DCI-P3 69.9% - Время отклика 11 мс - Максимальная яркость Yoga 6 (13”, Gen 8) +20% 300 нит IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) 250 нит

Батарея Ёмкость 59 Вт*ч 47 Вт*ч Время полной зарядки 2:05 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 300 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon Graphics (Ryzen 7000) Intel UHD Graphics (32 EU) TGP 15 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 10 нм Частота GPU 1500 МГц 300 МГц Boost частота GPU 2200 МГц 1400 МГц FLOPS 0.54 терафлопс 0.74 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 128 256 Блоки текстурирования (TMUs) 8 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 8 Производительность GPU Yoga 6 (13”, Gen 8) 0.54 терафлопс IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) +37% 0.74 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 4800 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x1.5W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 81.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.