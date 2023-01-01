Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1200 - 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) Процессор - AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U - AMD Ryzen 5 6600HS​ AMD Ryzen 7 6800HS AMD Ryzen 9 6900HS Графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 6 (13”, Gen 8) Сенсорный экран

Сенсорный экран Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (663 и 727 см2) Причины выбрать Lenovo Slim 7 Pro X (14″ AMD) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Видеокарта показывает в среднем на 271-369% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 271-369% больше FPS в играх Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (70 и 59 Вт*ч)

Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (70 и 59 Вт*ч) Имеет на 47% более четкий дисплей – 250 против 170 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 47% более четкий дисплей – 250 против 170 точек на дюйм (PPI) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.37 кг 1.45 кг Размеры 304 x 218 x 17.46 мм 328.2 x 221.4 x 15.9 мм Площадь 663 см2 727 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.4% ~83.9% Боковые рамки 8.8 мм 7.9 мм Цвета Зеленый Серий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 37.6 дБ 47.7 дБ

Дисплей 1920 x 1200 3072 x 1920 (Non-Touch) 3072 x 1920 (Touch) Диагональ 13.3 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 120 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 250 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 3072 x 1920 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1112:1 1500:1 Цветовой охват sRGB 99.5% 100% Охват Adobe RGB 70% - Охват DCI-P3 69.9% - Время отклика 11 мс - Максимальная яркость Yoga 6 (13”, Gen 8) 300 нит Slim 7 Pro X (14″ AMD) +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 59 Вт*ч 70 Вт*ч Время полной зарядки 2:05 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 100 Вт Вес зарядного устройства 300 граммов 411 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon Graphics (Ryzen 7000) GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 15 Вт 55 Вт Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 6 нм 12 нм Частота GPU 1500 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 2200 МГц 1560 МГц FLOPS 0.54 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 128 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 8 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 32 Производительность GPU Yoga 6 (13”, Gen 8) 0.54 терафлопс Slim 7 Pro X (14″ AMD) +492% 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 4266 МГц 6400 МГц Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 81.5 дБ 77.8 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 13.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.