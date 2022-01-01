Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2240 x 1400 2880 x 1800 2880 x 1800 Процессор - AMD Ryzen 5 6600U AMD Ryzen 7 6800U​ - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 8 Вт*ч большей батареей (71 и 63 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Asus Vivobook Pro 14 OLED (M3401) Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Видеокарта показывает в среднем на 108-147% больше FPS в играх

На 8% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10127 vs 9335 баллов

На 100% выше максимальная яркость экрана – 600 vs 300 нит

Имеет на 29% более четкий дисплей – 243 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.42 кг 1.4 кг Размеры 316.66 x 220.25 x 17.35 мм 317.4 x 228.5 x 18.9-19.2 мм Площадь 697 см2 725 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.5% ~78.4% Боковые рамки 7.6 мм 7.9 мм Цвета Серий, Синий Серебристый, Синий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° 130° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 42.8 дБ 56 дБ

Дисплей 2240 x 1400 2880 x 1800 2880 x 1800 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD OLED Частота обновления 60 Гц 90 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 243 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 2880 x 1800 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1500:1 5486:1 Цветовой охват sRGB 100% 99.9% Охват Adobe RGB - 94.7% Охват DCI-P3 - 99.4% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) 300 нит Vivobook Pro 14 OLED (M3401) +100% 600 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 63 Вт*ч Время полной зарядки 2:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 90 / 120 Вт Вес зарядного устройства 338 граммов 480 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon 660M GeForce RTX 3050 Mobile 4GB TGP 15 Вт 35 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 7 нм 8 нм Частота GPU 1500 МГц 712 МГц Boost частота GPU 1900 МГц 1057 МГц FLOPS 1.46 терафлопс 4.32 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 6.4 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 384 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 24 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 40 Производительность GPU Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) 1.46 терафлопс Vivobook Pro 14 OLED (M3401) +196% 4.32 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 6400 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость 82.5 дБ 75.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.35 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.