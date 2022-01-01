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Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) против Dell Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1)

56 из 100
Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
VS
49 из 100
Dell Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1)
Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
Dell Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1)
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Экран 1920 x 1200
Батарея 71 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) и Dell Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.42 и 1.57 кг)
  • На 78% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9335 vs 5230 баллов
  • Комплектуется на 30 Вт*ч большей батареей (71 и 41 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Dell Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1)
  • Видеокарта показывает в среднем на 47-64% больше FPS в играх
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
vs
Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1)

Корпус

Вес 1.42 кг 1.57 кг
Размеры 316.66 x 220.25 x 17.35 мм 314 x 227.5 x 15.7-17.86 мм
Площадь 697 см2 714 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.5% ~79.6%
Боковые рамки 7.6 мм 6.3 мм
Цвета Серий, Синий Серий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 42.8 дБ 45 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 657:1
Цветовой охват sRGB 100% 56.2%
Охват Adobe RGB - 38.6%
Охват DCI-P3 - 38.6%
Время отклика - 24 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Напряжение - 11.25 В
Время полной зарядки 2:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 338 граммов 276 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 10 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 1500 МГц 1065 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1320 МГц
FLOPS 1.46 терафлопс 2.703 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 24 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16
Производительность GPU
Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
1.46 терафлопс
Inspiron 14 7420 Intel (2-in-1) +85%
2.703 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3254-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да -
Макс. громкость 82.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 11.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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