Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2240 x 1400 2880 x 1800 - 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS, Non-Touch) 1920 x 1080 (IPS, Touch) Процессор - AMD Ryzen 5 6600U AMD Ryzen 7 6800U​ - Intel Core i3 N305 Intel Core i3 1305U Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) На 172% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9335 vs 3432 баллов

На 172% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9335 vs 3432 баллов Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента) Видеокарта показывает в среднем на 53-73% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 53-73% больше FPS в играх Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (71 и 47 Вт*ч)

Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (71 и 47 Вт*ч) Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана Сенсорный экран

Сенсорный экран Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.31 и 1.42 кг)

Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.31 и 1.42 кг) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.42 кг 1.31 кг Размеры 316.66 x 220.25 x 17.35 мм 324.3 x 213 x 17.9 мм Площадь 697 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.5% ~78.2% Боковые рамки 7.6 мм 7.2 мм Цвета Серий, Синий Серий, Синий Трансформер Да Нет Угол открытия экрана 360° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 42.8 дБ -

Дисплей 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS, Non-Touch) 1920 x 1080 (IPS, Touch) Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1500:1 400:1 Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) +20% 300 нит IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) 250 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 47 Вт*ч Время полной зарядки 2:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 338 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon 660M Intel UHD Graphics (32 EU) TGP 15 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 1500 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1900 МГц 1400 МГц FLOPS 1.46 терафлопс 0.74 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Скорость памяти 6.4 Гбит/с 4.8 Гбит/с Шейдерные блоки 384 256 Блоки текстурирования (TMUs) 24 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 8 Производительность GPU Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) +97% 1.46 терафлопс IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) 0.74 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 6400 МГц 4800 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x1.5W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 82.5 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.