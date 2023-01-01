Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) против IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
- На 172% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9335 vs 3432 баллов
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 53-73% больше FPS в играх
- Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (71 и 47 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Имеет на 20% более четкий дисплей – 189 против 157 точек на дюйм (PPI)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8)
- Немного легче – весит на 110 граммов меньше (1.31 и 1.42 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.42 кг
|1.31 кг
|Размеры
|316.66 x 220.25 x 17.35 мм
|324.3 x 213 x 17.9 мм
|Площадь
|697 см2
|691 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~81.5%
|~78.2%
|Боковые рамки
|7.6 мм
|7.2 мм
|Цвета
|Серий, Синий
|Серий, Синий
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|-
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|42.8 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2240 x 1400 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Контрастность
|1500:1
|400:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:20 ч.
|-
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|338 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.9 ГГц
|0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|-
|Ядер
|6
|8 (0P + 8E)
|Потоков
|12
|8
|L3-кэш
|16 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 660M
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|6 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1430
Geekbench 5 (многоядерный)
7210
Cinebench R23 (одноядерный)
1451
Cinebench R23 (многоядерный)
Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) +172%
9335
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1500 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1900 МГц
|1400 МГц
|FLOPS
|1.46 терафлопс
|0.74 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|4.8 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|256
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|16
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|16
|8
Производительность GPU
1.46 терафлопс
0.74 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|4800 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3306
|-
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|2x1.5W
|Dolby Atmos
|Да
|Да
|Макс. громкость
|82.5 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|12.0 x 7.5 см
|-
|Поверхность
|Стекло
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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