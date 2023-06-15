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Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) против IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)

54 из 100
Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
VS
44 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) и IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
  • На 166% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9335 vs 3505 баллов
  • Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.42 и 1.6 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 53-73% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (71 и 47 Вт*ч)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 18% меньшую площадь корпуса (697 и 848 см2)
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
vs
IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)

Корпус

Вес 1.42 кг 1.6 кг
Размеры 316.66 x 220.25 x 17.35 мм 359.2 x 236 x 17.9 мм
Площадь 697 см2 848 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.5% ~79.2%
Боковые рамки 7.6 мм 6.9 мм
Цвета Серий, Синий Серий, Синий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 42.8 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 400:1
Цветовой охват sRGB 100% -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 338 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц -
Ядер 6 8 (0P + 8E)
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 6 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 1500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1400 МГц
FLOPS 1.46 терафлопс 0.74 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 256
Блоки текстурирования (TMUs) 24 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 8
Производительность GPU
Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) +97%
1.46 терафлопс
IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
0.74 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 6400 МГц 4800 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1.5W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 82.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 10.4 x 6.9 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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