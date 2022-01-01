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Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) против IdeaPad Flex 5i (14” Intel)

56 из 100
Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
VS
47 из 100
Lenovo IdeaPad Flex 5i (14” Intel)
Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
Lenovo IdeaPad Flex 5i (14” Intel)
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) и IdeaPad Flex 5i (14” Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
  • Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.42 и 1.6 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 71% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9335 vs 5446 баллов
  • Комплектуется на 18.5 Вт*ч большей батареей (71 и 52.5 Вт*ч)
  • Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5i (14” Intel)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
vs
IdeaPad Flex 5i (14” Intel)

Корпус

Вес 1.42 кг 1.6 кг
Размеры 316.66 x 220.25 x 17.35 мм 313.1 x 224.9 x 17.4-18.9 мм
Площадь 697 см2 704 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.5% ~80.7%
Боковые рамки 7.6 мм 5.8 мм
Цвета Серий, Синий Серий, Синий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 42.8 дБ 42.2 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1100:1
Цветовой охват sRGB 100% 63.6%
Охват Adobe RGB - 44.1%
Охват DCI-P3 - 42.6%
Время отклика - 25 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 338 граммов 350 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 8
L3-кэш 16 МБ 10 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 45 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 10 нм
Частота GPU 1500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1400 МГц
FLOPS 1.46 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 512
Блоки текстурирования (TMUs) 24 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16
Производительность GPU
Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) +2%
1.46 терафлопс
IdeaPad Flex 5i (14” Intel)
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ -
Частота 6400 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 82.5 дБ 79.3 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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