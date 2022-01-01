Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2240 x 1400 2880 x 1800 - 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 Процессор - AMD Ryzen 5 6600U AMD Ryzen 7 6800U​ - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.42 и 1.6 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 71% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9335 vs 5446 баллов

Комплектуется на 18.5 Вт*ч большей батареей (71 и 52.5 Вт*ч)

Имеет на 17% более четкий дисплей – 189 против 162 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5i (14” Intel) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.42 кг 1.6 кг Размеры 316.66 x 220.25 x 17.35 мм 313.1 x 224.9 x 17.4-18.9 мм Площадь 697 см2 704 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.5% ~80.7% Боковые рамки 7.6 мм 5.8 мм Цвета Серий, Синий Серий, Синий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 42.8 дБ 42.2 дБ

Дисплей 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2240 x 1400 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1500:1 1100:1 Цветовой охват sRGB 100% 63.6% Охват Adobe RGB - 44.1% Охват DCI-P3 - 42.6% Время отклика - 25 мс Максимальная яркость Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) 300 нит IdeaPad Flex 5i (14” Intel) 300 нит

Батарея Ёмкость 71 Вт*ч 52.5 Вт*ч Время полной зарядки 2:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 338 граммов 350 граммов

Видеокарта Модель GPU Radeon 660M Intel UHD Graphics (64EU) TGP 15 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 10 нм Частота GPU 1500 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1900 МГц 1400 МГц FLOPS 1.46 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Скорость памяти 6.4 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 384 512 Блоки текстурирования (TMUs) 24 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16 Производительность GPU Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) +2% 1.46 терафлопс IdeaPad Flex 5i (14” Intel) 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ - Частота 6400 МГц 4266 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 82.5 дБ 79.3 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см 12.0 x 7.5 см Поверхность Стекло Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.