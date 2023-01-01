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Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) против Slim 7i Pro X (14″)

54 из 100
Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
VS
64 из 100
Lenovo Slim 7i Pro X (14″)
Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
Lenovo Slim 7i Pro X (14″)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика Radeon 660M
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD) и Slim 7i Pro X (14″) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
  • Сенсорный экран
Причины выбрать Lenovo Slim 7i Pro X (14″)
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 65-89% больше FPS в играх
  • На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 11691 vs 9335 баллов
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 32% более четкий дисплей – 250 против 189 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
vs
Slim 7i Pro X (14″)

Корпус

Вес 1.42 кг 1.45 кг
Размеры 316.66 x 220.25 x 17.35 мм 328.2 x 221.4 x 15.9 мм
Площадь 697 см2 727 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.5% ~83.9%
Боковые рамки 7.6 мм 7.9 мм
Цвета Серий, Синий Серий
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 42.8 дБ 50.4 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 250 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2240 x 1400 пикселей 3072 x 1920 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1500:1 1483:1
Цветовой охват sRGB 100% 92.1%
Охват Adobe RGB - 67.7%
Охват DCI-P3 - 65.7%
Время отклика - 29 мс
Максимальная яркость
Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
300 нит
Slim 7i Pro X (14″) +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 100 Вт
Вес зарядного устройства 338 граммов 411 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.9 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 12 (4P + 8E)
Потоков 12 16
L3-кэш 16 МБ 18 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт -
Nvidia Optimus - Да, Advanced Optimus
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 7 нм 12 нм
Частота GPU 1500 МГц 1380 МГц
Boost частота GPU 1900 МГц 1560 МГц
FLOPS 1.46 терафлопс 3.195 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 6.4 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 24 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32
Производительность GPU
Yoga 7 Gen 7 (14″ AMD)
1.46 терафлопс
Slim 7i Pro X (14″) +119%
3.195 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц 6000 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306 Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 82.5 дБ 71.8 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 13.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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